Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:02

На стадионе «Ахмат Арена» завершена основная часть работ по реконструкции футбольного поля

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

На стадионе «Ахмат Арена» завершена основная часть работ по реконструкции футбольного поля большой спортивной арены, сообщает пресс-служба клуба.

Специалисты закончили посев семян и нанесли первое удобрение. В ближайшее время ожидаем первые всходы травы.

Вторая часть сезона РПЛ стартует в начале марта 2023 года. В 18-м туре «Ахмат» на своем поле должен принять «Оренбург».

На данный момент команда из Грозного занимает в турнирной таблице РПЛ 6-е место, набрав 26 очков в 17 встречах.

ФК Ахмат
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Существование ВАДА — огромная ошибка. Эта организация никому не нужна
«Ярость русских достигла апогея». Скандинавы в шоке от разборок Большунова и Устюгова
В Москве школьница пострадала после удара партой по лицу от одноклассника
Умер композитор Эдуард Артемьев
Глава Саратовской области рассказал о сбитом в регионе беспилотнике
На воду спустили атомный подводный крейсер «Император Александр III»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Источник: полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос летом перейдет в «Зенит»
«Спартак» интересуется защитником, Пиняев и Глушенков в «Локо», а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ
Максим Деменко прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в ПСВ
Каррера назвал Промеса игроком года в РПЛ
В «Локомотиве» рассказали о планах на зимнее трансферное окно
Кавазашвили: «Абаскаля сначала приняли скептически, но он оправдал надежды»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

РПЛ пошутила о страшном сне Карпина: Комличенко трясет животом в стиле известного толстяка

Максим Деменко прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в ПСВ