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Сегодня, 16:29

На Суперкубок России продано более 40 тысяч билетов

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Российский футбольный союз (РФС) к 9 июля реализовал более 40 тысяч билетов на матч за OLIMPBET Суперкубок России, в котором «Зенит» встретится с «Краснодаром».

«По состоянию на сегодняшний день на игру реализовано 40 200 билетов из 44 000», — сообщили РИА Новости в департаменте мероприятий РФС.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в Волгограде 13 июля и начнется в 20.30 по московскому времени. Продажи билетов стартовали 26 июня. Стоимость самых дешевых из них составила 500 рублей.

РФС
ФК Зенит
ФК Краснодар
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