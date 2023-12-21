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Сегодня, 16:21

На Украине объявили в розыск президента ЦСКА Евгения Гинера

Игнат Заздравин
Корреспондент
Евгений Гинер.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Служба безопасности Украины объявила в розыск президента ЦСКА Евгения Гинера, сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД страны.

Этим летом Госбюро расследований Украины предъявило 63-летнему бизнесмену заочное обвинение в «пособничестве совершению действий с целью изменения границ».

Гинер стал владельцем и президентом ЦСКА в 2001 году. В 2020 году основным владельцем московского клуба стал ВЭБ.РФ, но Гинер сохранил за собой пост президента ЦСКА.

После 18 туров армейцы с 28 очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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