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Сегодня, 20:23

На Восточной трибуне стадиона «Спартака» может появиться надпись «Лукойл»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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В 2024 году на стадионе «Спартака» может появиться надпись с названием владельца красно-белых — компании «Лукойл», сообщает «РБ Спорт».

Ранее вывеску с аналогичной надписью разместили на фасаде «Лукойл Арены». Теперь надпись появится и на трибуне имени Игоря Нетто (Восточной трибуне).

«Лукойл Арена», до 18 марта 2021 года носившая название «Открытие Арена», была построена в 2014 году в районе Покровское-Стрешнево Северо-Западного административного округа города Москвы. Вместимость сооружения — 45 496 зрителей.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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