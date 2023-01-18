На «ВТБ Арене» провели реновацию газона. К марту должна взойти новая трава

Сегодня, 21:30
Гендиректор «ВТБ Арены» Андрей Лунтовский рассказал о восстановлении газона на домашнем стадионе «Динамо».
«Газон находится на реновации, как мы и планировали. Была удалена органика, снят верхний слой. Мы произвели засев семенами и ждем всходов. К 1 марта все должно быть идеально», — приводит слова Лунтовского «РБ Спорт».
В конце 2022 года поле стадиона находилось не в лучшем состоянии. Газон был поврежден в том числе и потому, что помимо «Динамо» на нем свои домашние матчи в Первой лиге проводила «Родина».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования