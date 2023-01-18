На «ВТБ Арене» провели реновацию газона. К марту должна взойти новая трава

Гендиректор «ВТБ Арены» Андрей Лунтовский рассказал о восстановлении газона на домашнем стадионе «Динамо».

«Газон находится на реновации, как мы и планировали. Была удалена органика, снят верхний слой. Мы произвели засев семенами и ждем всходов. К 1 марта все должно быть идеально», — приводит слова Лунтовского «РБ Спорт».

В конце 2022 года поле стадиона находилось не в лучшем состоянии. Газон был поврежден в том числе и потому, что помимо «Динамо» на нем свои домашние матчи в Первой лиге проводила «Родина».