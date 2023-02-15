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Сегодня, 15:57

На Зимнем кубке РПЛ протестировали сервисы сбора статистики и аналитики матчей

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Директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов рассказал о тестировании аналитических сервисов на Winline Зимнем кубке РПЛ.

«В рамках Зимнего кубка РПЛ было протестировано два разных аналитических сервиса на замену ушедшего из России InStat. Лига активно участвует в разработке обеих платформ. В ближайшие дни в клубы РПЛ будут направлены презентации сервисов для принятия ими решения, которое начнет работать с 18-го тура сезона-2022/23 чемпионата России. Оба протестированных сервиса обеспечивают доступ к фитнес- и эвент-данным. Одна из платформ имеет возможность передачи данных и технической трансляции в реальном времени на планшеты тренерского штаба для принятия оперативных решений по матч-менеджменту. Например, в рамках Зимнего кубка РПЛ благодаря этому было принято решение на запрос видеопросмотра спорного эпизода. Кроме того, обе платформы способны передавать данные для медиа- и матчевой графики», — сказал Фетисов.

Зимний кубок РПЛ проходил в ОАЭ, где команды проводят зимние сборы. «Спартак» одержал победу над «Ростовом», «Краснодаром», «Сочи» и досрочно стал победителем турнира.

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