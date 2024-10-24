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Сегодня, 22:04

Набабкин считает, что легионеры РПЛ должны учить русский язык

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-защитник ЦСКА Кирилл Набабкин в комментарии «СЭ» отреагировал на слова полузащитника армейцев Миралема Пьянича, который заявил, что выучит русский язык за 5 месяцев.

«Думаю, у Пьянича получится выучить русский за это время, если захочет. Иностранцам, которые приезжают к нам, нужно знать язык. Марио [Фернандес] не знал? Но он его учил! Он все понимал и даже говорил некоторые слова. Думаю, просто стеснялся говорить на нем», — сказал Набабкин «СЭ».

Осенью 2024 года 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1».

Кирилл Набабкин
Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)

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