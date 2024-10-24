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Сегодня, 22:15

Набабкин — о Пьяниче: «Видно, что это качественный футболист. Он может еще сильно прибавить»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-защитник ЦСКА Кирилл Набабкин в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника армейцев Миралема Пьянича.

«Отлично выглядит. Еще не до конца набрал форму, но потихоньку идет к этому. Видно, что это качественный футболист, который поиграл в топовых командах. Думаю, что самое главное будет впереди. Он может еще сильно прибавить», — сказал Набабкин «СЭ».

Осенью 2024 года 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1». Босниец провел за московский клуб 4 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Кирилл Набабкин
Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)

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