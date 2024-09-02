Набабкин заявил, что ждет предложений от клубов РПЛ

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал о планах по продолжению карьеры.

«Я жду предложений и готов вернуться в РПЛ. Конкретных предложений не было этим летом. Интересуют ли меня первая или вторая лиги? Желательно только РПЛ», — цитирует Набабкина «РБ Спорт».

Летом у 37-летнего защитника завершился контракт с ЦСКА. Набабкин выступал за армейцев с 2009 года. Он провел за команду 324 матча, забил 5 мячей и сделал 11 результативных передач. До этого футболист играл за ФК «Москва».