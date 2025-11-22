Начал работу новый уникальный магазин «Зенита»

21 ноября состоялось торжественное открытие нового пространства в одном из крупнейших торговых центров Санкт-Петербурга «Галерея» в особенный для клуба день — в 41-ю годовщину первого чемпионства в истории «Зенита». Официальный магазин расположился на третьем этаже ТРЦ.

— Это уже девятый официальный магазин нашего клуба в Петербурге. Как вы видите, он находится в «Галерее», это самая лучшая локация, которую можно представить с точки зрения петербургского ритейла, — заявил коммерческий директор «Зенита» Алексей Пак.

В открытии магазина приняли участие действующий полузащитник сине-бело-голубых Александр Ерохин, а также игрок легендарной команды-1984 Аркадий Афанасьев.

— Могу только порадоваться, что клуб растет и идет вперед, потому что в наше время, вы сами знаете, ничего подобного не было. Мне кажется, что в каждой части Петербурга должно быть по одному или даже двум магазинам. У нас районов в городе много, поэтому только вперед и удачи «Зениту»!» — подчеркнул Афанасьев.

Новый клубный магазин ждет посетителей ежедневно с 10.00 до 23.00.