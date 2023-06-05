Начало нового сезона РПЛ не перенесут из-за отмены сбора национальной команды России

Глава РПЛ Александр Алаев заявил, что начало сезона-2023/24 РПЛ не перенесут из-за отмены сбора национальной команды России.

«Нет, я не общался с представителями РФС по сбору команды России. Сбор — это полностью прерогатива Российского футбольного союза. Они высказались о причинах, по которым он был перенесен. На наши планы это никак не сказывается. Руководители клубов выбрали структуру календаря, поэтому 23 июля ждем старта», — приводит ТАСС слова Алаева.

На вопрос, может ли начало российского чемпионата быть перенесено в связи с отменой сбора национальной команды, глава РПЛ ответил: «Нет».

30 мая РФС объявил о переносе июньского сбора национальной команды на осень. Отмечалось, что решение об отмене летнего сбора принималось после консультаций с тренерским штабом сборной России и клубами РПЛ.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.