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Сегодня, 13:15

Нагорных может сменить Плутника на должности председателя совета директоров «Локомотива»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Александр Плутник.
Фото ФК «Локомотив»

Как стало известно «СЭ», председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник в ближайшее время хочет покинуть свой пост. Директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных может стать председателем совета директоров клуба, об этом ранее сообщал «РБ Спорт».

Плутник вошел в состав директоров клуба в конце 2020 года.

Есть вероятность, что спортивным блоком клуба будет управлять Владимир Леонченко. Должность спортивного директора будет упразднена, а работу генерального директора, как и ранее, будет контролировать совет директоров.

В нынешнем сезоне «Локомотив» идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России, команда одержала всего две победы.

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Александр Плутник
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