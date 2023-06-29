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Нагорных назвал главные качества новичка «Локомотива» Сарвели

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал подписание нападающего Владислава Сарвели.

«Владислав Сарвели вливается в коллектив. Он универсальный нападающий, способный играть и в центре, и на флангах, поддерживать давление на ворота соперника и завершать атаку. Когда будет нужно команде, он способен биться до конца, что называется «умирать» на поле, ради команды и результата. В «Крыльях Советов» Сарвели был одним из основных игроков, вызывался в сборную команду России. В «Сочи» сезон у него был непростой. Надеюсь, что он быстро у нас адаптируется», — сказал Нагорных «СЭ».

29 июня «Локомотив» объявил о переходе 25-летнего нападающего из «Сочи». Он подписал с железнодорожниками контракт на три года.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
Владислав Сарвели
Юрий Нагорных
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