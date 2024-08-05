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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 03:44

Нагорных назвал важной победу «Локомотива» над «Ахматом» в День железнодорожника

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал победу команды над «Ахматом» (5:0) в матче 3-го тура РПЛ.

«Хочу поздравить нашу команду и наших преданных болельщиков с победой! Молодцы! Особенно в День железнодорожника, игра была очень важная! Двигаемся и развиваемся дальше», — приводит ТАСС слова Нагорных.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 6 очками в 3 матчах.

В следующем туре железнодорожники примут на своем поле махачкалинское «Динамо».

Источник: ТАСС
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