Нагорных назвал важной победу «Локомотива» над «Ахматом» в День железнодорожника

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал победу команды над «Ахматом» (5:0) в матче 3-го тура РПЛ.

«Хочу поздравить нашу команду и наших преданных болельщиков с победой! Молодцы! Особенно в День железнодорожника, игра была очень важная! Двигаемся и развиваемся дальше», — приводит ТАСС слова Нагорных.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 6 очками в 3 матчах.

В следующем туре железнодорожники примут на своем поле махачкалинское «Динамо».