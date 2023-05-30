Нагорных: «Дзюба выполняет большую работу. Он очень помог «Локомотиву»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил игру нападающего Артема Дзюбы.

«Очень большую работу выполняет Артем Дзюба. Мы благодарны ему, что он присоединился к команде в непростой ситуации и нам очень сильно помог», — сказал Нагорных в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

В этом сезоне 34-летний форвард провел за железнодорожников 12 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.