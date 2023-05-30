Нагорных: «Дзюба выполняет большую работу. Он очень помог «Локомотиву»

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил игру нападающего Артема Дзюбы.
«Очень большую работу выполняет Артем Дзюба. Мы благодарны ему, что он присоединился к команде в непростой ситуации и нам очень сильно помог», — сказал Нагорных в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».
В этом сезоне 34-летний форвард провел за железнодорожников 12 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.