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Нагорных — о составе «Локомотива»: «На сегодняшний день вопросов нет»

Д. Барулев , М. Антонов , А. Бухаев
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» поделился мнением о трансферной кампании клуба.

— Член совета директоров Валерий Филатов после покупки Сесара Монтеса говорил, что возможен переход свободных агентов. Следите ли вы за этим сегментом рынка?

— Мы не ведем здесь работу, закончили историю с переходами. Тогда же мы не завершили трансферную кампанию, работали над укреплением позиции центрального защитника. Мы эту задачу решили. На сегодняшний день у нас вопросов нет.

— «Локомотив» может делать топ-трансферы, как получилось с Монтесом.

— А вы уже не ожидали от нас такого?

— Наоборот, мы за то, чтобы в Россию ехало больше хороших игроков.

— На те позиции, по которым у нас нет предложений российских игроков, либо есть, но оно очень дорогое, и мы себе этого не можем позволить, точечно ищем. Где-то получается, где-то нет. Очень рад, что этот трансфер получился.

«Локомотив» после 10 матчей занимает второе место в турнирной таблице с 24 очками.

Алексей Батраков. «Зенит» придет за Батраковым? В какие-то годы у нас воронки приезжали за кем-то по утрам". Интервью Нагорных

ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных

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