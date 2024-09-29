Сегодня, 10:15
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» поделился мнением о трансферной кампании клуба.
— Член совета директоров Валерий Филатов после покупки Сесара Монтеса говорил, что возможен переход свободных агентов. Следите ли вы за этим сегментом рынка?
— Мы не ведем здесь работу, закончили историю с переходами. Тогда же мы не завершили трансферную кампанию, работали над укреплением позиции центрального защитника. Мы эту задачу решили. На сегодняшний день у нас вопросов нет.
— «Локомотив» может делать топ-трансферы, как получилось с Монтесом.
— А вы уже не ожидали от нас такого?
— Наоборот, мы за то, чтобы в Россию ехало больше хороших игроков.
— На те позиции, по которым у нас нет предложений российских игроков, либо есть, но оно очень дорогое, и мы себе этого не можем позволить, точечно ищем. Где-то получается, где-то нет. Очень рад, что этот трансфер получился.
«Локомотив» после 10 матчей занимает второе место в турнирной таблице с 24 очками.