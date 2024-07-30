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Сегодня, 21:46

Нагорных: «Маркиньос в «Локомотиве»? Идет работа»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал возможный переход вингера «Ференцвароша» Маркиньоса.

— Маркиньос будет в «Локомотиве»? Идет работа.

— «Спартак» хотел его перехватить?

— Я не знаю. Я не «Спартак».

Ранее «СЭ» сообщал, что Маркиньос склоняется к переходу в «Локомотив».

Об интересе железнодорожников к 24-летнему бразильцу стало известно 12 июля. 20 июля в клубе подтвердили, что ведут переговоры с футболистом, однако 24 июля появилась информация о том, что «Спартак» перехватил игрока.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Ференцварош
Юрий Нагорных
0
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