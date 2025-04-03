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3 апреля, 19:06

Нагорных опроверг информацию о возможном назначении Бориса Ротенберга генеральным директором «Локомотива»

Юрий Нагорных.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных опроверг информацию о возможном назначении Бориса Ротенберга генеральным директором клуба.

Ранее «Чемпионат» со ссылкой на свои источники сообщил, что Ротенберг сменит Владимира Леонченко на посту гендиректора команды, если акционеры клуба признают сезон-2024/25 неудачным. Издание утверждает, что в таком случае Нагорных также покинет «Локомотив».

«Могу появившуюся информацию назвать очередным фейком и вбросом. Команда сейчас готовится к очередной игре, и все на этом в клубе сосредоточены», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Нагорных.

Борис Ротенберг — бывший защитник «Локомотива», сейчас он является директором департамента развития молодежного футбола клуба.

«Локомотив» после 22 туров чемпионата России-2024/25 занимает шестое место в турнирной таблице с 40 очками.

Источник: РИА Новости
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Борис Ротенберг-младший
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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