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15 июня, 22:45

Нагорных — о Пиняеве: «У него все идет по плану»

Зарина Халимхонова
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился впечатлениями от игры полузащитника Сергея Пиняева.

«Сергей моложе Глушенкова. В этом возрасте — в 17-19 лет — происходят определенные изменения. Надо становиться физически более крепким. Он укрепился за прошедший год. Но иногда происходят небольшие сбои — это нормально. Мнение, что он как-то сбавил в сезоне, не соответствует действительности. У него все идет по плану, который соответствует его возрасту и квалификации», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 19-летний Пиняев провел 29 матчей РПЛ, в которых отметился тремя годами и пятью голевыми передачами.

Источник: РБ Спорт
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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