Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

10 ноября, 11:00

Нагорных — о первом круге «Локомотива»: «Никогда нельзя быть довольным до конца. Было много матчей, где могли победить»

Артем Бухаев
Корреспондент

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» оценил результаты первого круга РПЛ для московской команды.

«Хочу поблагодарить команду, игроков и тренерский штаб. Игра с «Оренбургом» показала, что даже в отсутствие ряда ведущих футболистов команда борется и способна на результат. Кто-то может сказать, что «Оренбург» не самая сильная команда, но это очень добротная и борющаяся команда, которая никому просто так очки не отдает. Хочу сказать спасибо команде, за то что она боролась до конца», — сказал Нагорных «СЭ».

Нагорных также отметил, что были матчи, где команда не дожала.

«Никогда нельзя быть довольным до конца. Много было матчей, где могли победить. Но не дожали, не дотерпели. Все очки, что мы получили, — это наши. Еще раз хочу поблагодарить команду, тренерский штаб, медиков. Сегодня «Локомотив» — это единая команда, где действует принцип «один за всех и все за одного», — добавил Нагорных.

После 15 туров «Локомотив» с 30 очками занимает 4-е место в таблице чемпионата России. Следующую игру московская команда проведет 23 ноября против «Краснодара».

11

  • Vadim

    Пидарок! А это то здесь вообще не причём!:sunglasses::sunglasses:

    10.11.2025

  • Sergey Ivanov

    Ты, петушок, главное забыл - попытка похищения мажора Мостового )))

    10.11.2025

  • Vadim

    Сам ты школоло-малолеточка ((( СРАНЫЙ Локо - клубик ЛУЗЕР/выскочка ((.- Веселись и дальше, клован ((:laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes:

    10.11.2025

  • Sergey Ivanov

    Достойно! Всё по делу и без "соплей" газовых

    10.11.2025

  • Sergey Ivanov

    Малыш, а ты тролль знатный - развеселил, особенно "покупкой вратаря" - тоже судьи?!))))

    10.11.2025

  • hovawart645

    Вадик, ублюдок, начни с Дюкова в РФС. И проведи анализ золота Зенита ДО Дюкова и ПОСЛЕ... И заткнись навеки, ущербный.

    10.11.2025

  • spor71917

    Грамотно изложено эРЖэДэшным подонкам )):laughing::money_mouth::money_mouth:

    10.11.2025

  • hovawart645

    Держи вора! Да, гнида!

    10.11.2025

  • Vadim

    Скажите СПАСИБО судьям!!! Иначе боролись бы за ВЫЖИВАНИЕ! Локо-Сочи = Не поставлен ЯВНЫЙ пенальти в ворота Локо Краснодар-Локо = ЛЕВЫЙ забитый мяч Батрака Балтика-Локо = Тащили за УШИ весь матч Локо-Ростов = ЯВНЫЙ пропущенный фол в штрафной на Ахмеде (1-й тайм) Ахмат-Локо = Отскок с помощью судейки в концовке Локо-Рубин = Покупка вратаря соперника в концовке матча Динамо-Локо = ЛЕВАЯ пенка в ворота Карпина Локо-ЦСКА = Игра в волейбол в своей штрафной Локо-Оренбург = Вновь пробит ЛЕВЫЙ пенальти И это ещё НЕ всё, что удалось проанализировать досконально ХВАТИТ ЭТО ТЕРПЕТЬ!!!:soccer:

    10.11.2025

  • hovawart645

    Должны были дожимать Ростов, Ахмат, Акрон. В Каспийске и дома с Самарой судьи нас приплющили. С Балтикой сами отскочили. С Зенитом играли слабо.

    10.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    РПЛ
    ФК Локомотив (Москва)
    Юрий Нагорных
    Читайте также
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя