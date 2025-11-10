Нагорных — о первом круге «Локомотива»: «Никогда нельзя быть довольным до конца. Было много матчей, где могли победить»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» оценил результаты первого круга РПЛ для московской команды.

«Хочу поблагодарить команду, игроков и тренерский штаб. Игра с «Оренбургом» показала, что даже в отсутствие ряда ведущих футболистов команда борется и способна на результат. Кто-то может сказать, что «Оренбург» не самая сильная команда, но это очень добротная и борющаяся команда, которая никому просто так очки не отдает. Хочу сказать спасибо команде, за то что она боролась до конца», — сказал Нагорных «СЭ».

Нагорных также отметил, что были матчи, где команда не дожала.

«Никогда нельзя быть довольным до конца. Много было матчей, где могли победить. Но не дожали, не дотерпели. Все очки, что мы получили, — это наши. Еще раз хочу поблагодарить команду, тренерский штаб, медиков. Сегодня «Локомотив» — это единая команда, где действует принцип «один за всех и все за одного», — добавил Нагорных.

После 15 туров «Локомотив» с 30 очками занимает 4-е место в таблице чемпионата России. Следующую игру московская команда проведет 23 ноября против «Краснодара».