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Нагорных — об отстранении российских клубов от еврокубков: «Привык, что «Локомотив» играет в Лиге чемпионов»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» поделился мнением о российском футболе в эпоху отстранения от европейских турниров.

«Будучи членом советом директоров клуба, я привык к тому, что «Локомотив» играет в Лиге чемпионов. Мы, конечно, хотим, чтобы мы возвращались в Европу, либо чтобы Европа возвращалась к нам. Но мы же за наших европейских коллег ничего решить не сможем. Поэтому задача сегодняшнего дня — чтобы мы внутри России создавали такой уровень конкуренции, чтобы наши игроки развивались и матчи РПЛ по своему накалу не отличались от определенных матчей хотя бы Лиги Европы, а лучше всего — Лиги чемпионов», — сказал Нагорных «СЭ».

Российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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