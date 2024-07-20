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Сегодня, 16:59

Нагорных: «Топ-3? Для «Локомотива» нет нереальных целей»

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поздравил болельщиков московского клуба с началом нового сезона РПЛ.

«Всех наших болельщиков поздравляю с началом нового чемпионата! Думаю, что это будет уникальный захватывающих сериал из 30 серий. Что уникального покажет «Локомотив»? Мы всегда уникальны. Топ-3? Для «Локомотива» нет нереальных целей», — сказал Нагорных Sport24.

В 1-м туре РПЛ «Локомотив» победил «Акрон» со счетом 3:2. Отличились Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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