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Сегодня, 09:32

Нагорных признал, что Изидор был разочарован сорвавшимся трансфером в «Лион»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре нападающего железнодорожников Вильсона Изидора в матче 24-го тура против ЦСКА.

«Я очень рад, что Вильсон вышел на поле в игре с ЦСКА. Его выход оказался решающим, он сравнял счет. Вся команда билась до конца. Она заслужила ничью. Команда сравняла счет и ушла от поражения. И мы очень рады, что этот гол забил Вильсон Изидор, у которого был непростой период за последнее время», — сказал Нагорных «СЭ».

Также председатель совета директоров «Локомотива» ответил на вопрос о психологическом состоянии форварда «Локомотива» после сорвавшегося перехода «Лион».

«Изидор был разочарован тем, что не уехал в Европу? Конечно, у него было определенное разочарование. «Локомотив» — это клуб, который заботится о своих игроках. То, насколько с пониманием отнеслись к Вильсону, к его проблемам, говорит о том, что «Локомотив» создал ему комфортные условия для того, чтобы он восстановился и продолжил карьеру в нашем клубе», — добавил Нагорных.

ФК Лион
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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