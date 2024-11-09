Нагорных — о допсоглашении к контракту Батракова: «Небольшие корректировки исходя из его игры»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о дополнительном соглашении в контракте полузащитника Алексея Батракова.

Ранее представитель игрока Владимир Кузьмичев сообщил «РБ Спорт» о подписании дополнительного соглашения между клубом и Батраковым.

«Это просто небольшие корректировки, немного раньше, чем было предусмотрено, исходя из игры Алексея», — сказал Нагорных «СЭ».

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 19 матчей, забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач.