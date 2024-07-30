Нагорных: «Есть ли интерес «Спартака» к Пиняеву? Я не знаю»

Сегодня, 22:03
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слухи об интересе к игрокам команды со стороны других клубов.
— Есть ли интерес «Спартака» к Пиняеву?
— Я не знаю.
— Есть ли переговоры с «Алавесом» по Баринову?
— Нет.
— Рады за Лешу Миранчука?
— Конечно.
19-летний Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает полузащитника в 8 миллионов евро.