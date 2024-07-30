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Нагорных: «Есть ли интерес «Спартака» к Пиняеву? Я не знаю»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слухи об интересе к игрокам команды со стороны других клубов.

— Есть ли интерес «Спартака» к Пиняеву?

— Я не знаю.

— Есть ли переговоры с «Алавесом» по Баринову?

— Нет.

— Рады за Лешу Миранчука?

— Конечно.

19-летний Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает полузащитника в 8 миллионов евро.

Дмитрий Баринов
Сергей Пиняев
ФК Алавес
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Нагорных
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