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Сегодня, 19:15

Нагорных: «Дюков высказывал пожелание, чтобы Галактионов продолжал работать как главный тренер молодежной команды»

Алина Савинова
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Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, нашлось ли решение по фарм-клубу во второй лиге.

«Решение отложено. Мы будем обсуждать вопрос, исходя из ситуации, которая складывается в российском футболе. Сейчас вопрос попадания молодого футболиста в основу в силу сложившихся обстоятельств сокращен по времени, в отличие от того, что было раньше», — приводит «РБ Спорт» слова Нагорных.

Также он отметил, что у главного тренера московского клуба Михаила Галактионова сейчас нет контракта с РФС, и он не является тренером молодежки.

«На сегодняшний день нет контракта с РФС, но Александр Валерьевич в нашем разговоре высказывал пожелание, чтобы Михаил Михайлович продолжал работать как главный тренер молодежной команды. Но жизнь всегда подсказывает дополнительные вводные», — добавил глава совета директоров.

На данный момент «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 25 очков за 22 тура.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-nagorny-h-dyukov-vy-skazal-pozhelanie-chtoby-galaktionov-prodolzhal-rabotat-v-molodezhnoj-sbornoj/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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