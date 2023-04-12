Нагорных: «Дюков высказывал пожелание, чтобы Галактионов продолжал работать как главный тренер молодежной команды»

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, нашлось ли решение по фарм-клубу во второй лиге.

«Решение отложено. Мы будем обсуждать вопрос, исходя из ситуации, которая складывается в российском футболе. Сейчас вопрос попадания молодого футболиста в основу в силу сложившихся обстоятельств сокращен по времени, в отличие от того, что было раньше», — приводит «РБ Спорт» слова Нагорных.

Также он отметил, что у главного тренера московского клуба Михаила Галактионова сейчас нет контракта с РФС, и он не является тренером молодежки.

«На сегодняшний день нет контракта с РФС, но Александр Валерьевич в нашем разговоре высказывал пожелание, чтобы Михаил Михайлович продолжал работать как главный тренер молодежной команды. Но жизнь всегда подсказывает дополнительные вводные», — добавил глава совета директоров.

На данный момент «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 25 очков за 22 тура.