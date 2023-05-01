Нагорных рассказал, где пройдут летние сборы «Локомотива»

Сегодня, 10:20
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что летние сборы железнодорожников пройдут на базе в Баковке.
«Локомотив» проведет летние сборы в Баковке», — приводит ТАСС слова Нагорных.
Также он рассказал о планах московского клуба на летнее трансферное окно.
«Мы будем рассматривать определенные позиции, точечно будем рассматривать. Сейчас не буду называть, все впереди», — добавил Нагорных.
«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка за 25 туров.