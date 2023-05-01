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Сегодня, 10:20

Нагорных рассказал, где пройдут летние сборы «Локомотива»

Алина Савинова
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что летние сборы железнодорожников пройдут на базе в Баковке.

«Локомотив» проведет летние сборы в Баковке», — приводит ТАСС слова Нагорных.

Также он рассказал о планах московского клуба на летнее трансферное окно.

«Мы будем рассматривать определенные позиции, точечно будем рассматривать. Сейчас не буду называть, все впереди», — добавил Нагорных.

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка за 25 туров.

Источник: https://tass.ru/sport/17651999
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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