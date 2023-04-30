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Сегодня, 22:27

Нагорных о «Локомотиве»: «У нас нет никакого расслабления. Наше место — в верхней части таблицы»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о мотивации команды в конце сезона-2022/23.

— Сейчас получается такая ситуация, что некоторым командам, среди которых и «Локомотив», не за что бороться. Уже существует мнение, что нужно вводить плей-офф. Какое у вас мнение на этот счет?

— У нас нет ни на одну секунду какого-то расслабления. Что это значит «не за что бороться»? Чемпионат не завершен. Не очень хорошо провели первую половину сезона. Мы хотим подняться максимально высоко. Место «Локомотива» — в верхней части таблицы. Мы будем биться до последнего тура.

— Но место в таблице ничего не значит. «Локомотив» не вылетит и до тройки не доберется.

— «Локомотив» — это та команда, которая ставит перед собой самые высокие задачи. Мы — как лягушка, которая попала в сосуд с молоком. Будем биться, бороться и никому не будем давать легких матчей.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками в 25 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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