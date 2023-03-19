Нагорных о победе «Локомотива» над «Краснодаром»: «Пережил состояние, когда требуется дефибриллятор. Почти инфаркт»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал «СЭ» о своих эмоциях после победы железнодорожников над «Краснодаром» (3:2) в матче 20-го тура РПЛ.

— Те три победы в РПЛ, которых добился Михаил Галактионов вместе с командой, хотя бы эмоционально перекрывают то, что произошло в Кубке?

— Знаете, сегодня я пережил такое состояние от первого до второго тайма, когда требуется дефибриллятор. Это почти инфаркт (улыбается), — сказал Нагорных «СЭ». — Да, это окупает. Конечно, такие матчи, как с «Краснодаром», закрывают неудачи в Кубке.

— Эмоционально в том числе?

— Эмоций не осталось.

«Локомотив» выиграл третий матч подряд в РПЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице (22 очка).

«Краснодар» находится на 8-й строчке с 29 очками на счету.