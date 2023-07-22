Нагорных рассказал о целях «Локомотива» на сезон

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал цели команды на сезон.

— «Локомотив» озвучил цели на сезон — попадание в тройку в РПЛ и выход в финал Кубка России. Насколько сейчас вы можете сказать, что они осуществимы?

— Мы усилились в межсезонье. У нас появилось два топовых игрока для РПЛ. Это Самошников и Сарвели. При наборе игроков, которым мы располагаем, сегодня «Локомотив» — один из самых российских клубов в РПЛ. Один из клубов, в котором выступают наиболее перспективные для сборной России игроки. И клуб будет работать ровно над теми задачами, которые совет директоров обозначил для команды.

— Это большие цели. Они были поданы в медиа такой короткой строкой, в конце сообщения. Хотелось бы чего-то большего, чтобы это было объявлено более масштабно.

— А что можно было объявить на собрании, на котором присутствовали представители клуба и команды? Надо было сделать шоу? Надо было сделать какое-то мероприятие? Это наша рабочая встреча руководителей клуба и команды.

— На собрании РПЛ было сказано, что всем клубам предложили участие в зимнем кубке РПЛ. Рассматриваете ли вы такое предложение?

— Будем рассматривать, как только что-то будет конкретное.

— То есть пока от РПЛ не было выдвинуто никаких условий?

— Я знаю о том, что такое предложение есть, но будем обсуждать, когда будет что обсуждать.

«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в матче первого тура РПЛ. На голы Мирлинда Даку и Джоэля Фамейе красно-зеленые ответили точными ударами Наира Тикнизяна и Вильсона Изидора.