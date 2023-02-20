Нагорных рассказал о долгах «Локомотива» и кредите ВТБ

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что у клуба сейчас нет долгов.

— Остались ли долги, какие есть вопросы к предыдущим руководителям?

— На сегодняшний день клуб не имеет никаких долгов и никаких неисполненных финансовых обязательств. Претензий со стороны кого-либо тоже нет. Клуб устойчив в финансовом плане, это позволяет нам в рамках годового бюджета аккуратно проводить работу по селекции и развитию команды. С одной стороны, живем по средствам, с другой — у нас нет каких-то отягчающих финансовых обстоятельств.

— А тот кредит, который «Локомотив» не так давно брал у ВТБ, тоже погасили?

— Кредит погашен.

Ранее Нагорных ответил на вопрос о том, является ли «Локомотив» непрофильным активом РЖД.