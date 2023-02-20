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Сегодня, 00:30

Нагорных рассказал о долгах «Локомотива» и кредите ВТБ

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Юрий Нагорных.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что у клуба сейчас нет долгов.

— Остались ли долги, какие есть вопросы к предыдущим руководителям?
— На сегодняшний день клуб не имеет никаких долгов и никаких неисполненных финансовых обязательств. Претензий со стороны кого-либо тоже нет. Клуб устойчив в финансовом плане, это позволяет нам в рамках годового бюджета аккуратно проводить работу по селекции и развитию команды. С одной стороны, живем по средствам, с другой — у нас нет каких-то отягчающих финансовых обстоятельств.

— А тот кредит, который «Локомотив» не так давно брал у ВТБ, тоже погасили?
— Кредит погашен.

Ранее Нагорных ответил на вопрос о том, является ли «Локомотив» непрофильным активом РЖД.

Юрий Нагорных. «По бюджету «Локомотив» — в шестерке РПЛ. И команда должна вернуться на вершину». Первое интервью Юрия Нагорных

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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