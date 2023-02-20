Нагорных рассказал о долгах «Локомотива» и кредите ВТБ

Сегодня, 00:30
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что у клуба сейчас нет долгов.
— Остались ли долги, какие есть вопросы к предыдущим руководителям?
— На сегодняшний день клуб не имеет никаких долгов и никаких неисполненных финансовых обязательств. Претензий со стороны кого-либо тоже нет. Клуб устойчив в финансовом плане, это позволяет нам в рамках годового бюджета аккуратно проводить работу по селекции и развитию команды. С одной стороны, живем по средствам, с другой — у нас нет каких-то отягчающих финансовых обстоятельств.
— А тот кредит, который «Локомотив» не так давно брал у ВТБ, тоже погасили?
— Кредит погашен.
Ранее Нагорных ответил на вопрос о том, является ли «Локомотив» непрофильным активом РЖД.