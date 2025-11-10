Видео
10 ноября, 11:15

Нагорных — о продлении контракта Баринова: «Есть хороший контакт между сторонами, все идет своим ходом»

Артем Бухаев
Корреспондент

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта капитана команды Дмитрия Баринова.

«Есть хороший контакт между клубом и стороной футболиста. Все идет своим ходом», — сказал Нагорных «СЭ».

В этом сезоне 29-летний Баринов провел 21 матч в составе «Локомотива» во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 4 результативными передачами. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

После 15 туров «Локомотив» с 30 очками занимает 4-е место в таблице чемпионата России. Следующую игру московская команда проведет 23 ноября против «Краснодара».

5

  • Palacios

    Кто-то там мутит воду агенту и Баринову. Явно чьи-то уши какого-то клуба торчат! )

    10.11.2025

  • Millwall82

    у него з.п. 2,5 млн евро. Наверняка будет просить максималку (последний контракт в карьере).

    10.11.2025

  • hovawart645

    Достали уже затяжками контрактов ключевых игроков! Торпедовец барыжит...

    10.11.2025

  • zg

    "Своим ходом,год за годом"(С)

    10.11.2025

    Дмитрий Баринов
    Футбол
    РПЛ
    ФК Локомотив (Москва)
    Юрий Нагорных
