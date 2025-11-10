10 ноября, 11:15
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта капитана команды Дмитрия Баринова.
«Есть хороший контакт между клубом и стороной футболиста. Все идет своим ходом», — сказал Нагорных «СЭ».
В этом сезоне 29-летний Баринов провел 21 матч в составе «Локомотива» во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 4 результативными передачами. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.
После 15 туров «Локомотив» с 30 очками занимает 4-е место в таблице чемпионата России. Следующую игру московская команда проведет 23 ноября против «Краснодара».
Palacios
Кто-то там мутит воду агенту и Баринову. Явно чьи-то уши какого-то клуба торчат! )
10.11.2025
Millwall82
у него з.п. 2,5 млн евро. Наверняка будет просить максималку (последний контракт в карьере).
10.11.2025
hovawart645
Достали уже затяжками контрактов ключевых игроков! Торпедовец барыжит...
10.11.2025
zg
"Своим ходом,год за годом"(С)
10.11.2025