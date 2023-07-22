Нагорных рассказал о ходе переговоров по продлению контрактов с Миранчуком и Жемалетдиновым

22 июля, 22:50
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал ход переговоров о продлении контракта с полузащитниками красно-зеленых Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым.
— Почему затянулись переговоры по Антону Миранчуку и Жемалетдинову? Обещалось, что сразу после окончания прошлого сезона все решится.
— Кем обещалось?
— Агентом. Спортивный блок также неоднократно говорил, что под конец сезона начнутся переговоры, что после Баринова сразу перейдут к Рифату и Антону.
— Все идет своим ходом.
— Ожидать ли, что этим летом уже будут продлены контракты?
— Нет.
— Желание продлить контракт с ними не отпало?
— Это не только наши воспитанники, это те, кто ассоциируется с «Локомотивом». И Антон, и Рифат. Конечно, работа по контрактам будет очень кропотливой и настойчивой.
Контракт с обоими игроками истекает летом 2024 года. В матче первого тура РПЛ против «Рубина» (2:2) Жемалетдинов появился на поле в стартовом составе, а Миранчук заменил его на 57-й минуте.