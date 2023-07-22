Нагорных рассказал о ходе восстановления Магкеева

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о ходе восстановления после травмы полузащитника Станислава Магкеева.

— Что со Станиславом Магкеевым? Как проходит восстановление?

— С ним все абсолютно понятно. Восстановление идет по плану. Сама травма подразумевает восстановление в районе 8 месяцев. Желаем Стасу, чтобы восстановление было быстрее медицинского регламента. То, что можно было сделать с точки зрения медицины, было сделано.

— Агент говорил, что Магкеев в Сербии. Когда вернется?

— Он в Сербии, должен вернуться в Россию. Здесь мы обладаем абсолютно всеми специалистами, чтобы продолжить реабилитацию.

— Когда он вернется?

— В ближайшее время вернется в Россию, — сказал Магкеев.

24-летний футболист получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:0). У него выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. 25 мая футболист был прооперирован в одной из французских клиник.