Нагорных рассказал о ходе восстановления Магкеева

22 июля, 23:00
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о ходе восстановления после травмы полузащитника Станислава Магкеева.
— Что со Станиславом Магкеевым? Как проходит восстановление?
— С ним все абсолютно понятно. Восстановление идет по плану. Сама травма подразумевает восстановление в районе 8 месяцев. Желаем Стасу, чтобы восстановление было быстрее медицинского регламента. То, что можно было сделать с точки зрения медицины, было сделано.
— Агент говорил, что Магкеев в Сербии. Когда вернется?
— Он в Сербии, должен вернуться в Россию. Здесь мы обладаем абсолютно всеми специалистами, чтобы продолжить реабилитацию.
— Когда он вернется?
— В ближайшее время вернется в Россию, — сказал Магкеев.
24-летний футболист получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:0). У него выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. 25 мая футболист был прооперирован в одной из французских клиник.