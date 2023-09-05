Нагорных — о контрактах Миранчука и Жемалетдинова: «Будем конструктивно взаимодействовать, не торопитесь»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное продление контрактов с полузащитниками Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым.

Ранее агент Вадим Шпинев, представляющий интересы игроков, заявил «СЭ», что продление контрактов будет возможно только в 2024 году из-за ситуации с бюджетом «Локомотива».

«Клуб с Вадимом Шпиневым находится в постоянном контакте. Он один из тех агентов, кто постоянно и долго работает с «Локомотивом». Думаю, мы будем абсолютно конструктивно взаимодействовать по Миранчуку, Жемалетдинову и другим игрокам, которых представляет агент. Не торопитесь», — сказал Нагорных «СЭ».

Контракт с обоими игроками истекает летом 2024 года.

27-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». Всего за московский клуб он провел 188 матчей, забил 45 мячей и отдал 28 результативных передач.

26-летний Жемалетдинов также является воспитанником железнодорожников. Всего за «Локомотив» он провел 134 матч, забил 18 мячей и отдал 25 результативных передач.