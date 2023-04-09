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9 апреля, 23:56

Нагорных: «У игроков «Локомотива» были хорошие премиальные за матч с «Краснодаром»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о премиальных для игроков за победу в матче 20-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:2).

— Была информация, что за матч с «Краснодаром» у команды пятерные премиальные.

— Были хорошие премиальные.

— Они были необычные по сравнению с теми, которые есть?

— Наверное, они были повыше.

— Говорят — более миллиона рублей каждому игроку.

— Не знаю.

— Не было такого, что вы зашли в раздевалку перед матчем и назвали сумму премиальных?

— Перед матчами я в раздевалку не захожу. Мы придерживаемся футбольных традиций. До игры и за несколько дней до нее команда полностью в распоряжении тренера. Никто из руководства в этот период в команду не заходит.

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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