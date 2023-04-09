Нагорных: «У игроков «Локомотива» были хорошие премиальные за матч с «Краснодаром»

9 апреля, 23:56
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о премиальных для игроков за победу в матче 20-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:2).
— Была информация, что за матч с «Краснодаром» у команды пятерные премиальные.
— Были хорошие премиальные.
— Они были необычные по сравнению с теми, которые есть?
— Наверное, они были повыше.
— Говорят — более миллиона рублей каждому игроку.
— Не знаю.
— Не было такого, что вы зашли в раздевалку перед матчем и назвали сумму премиальных?
— Перед матчами я в раздевалку не захожу. Мы придерживаемся футбольных традиций. До игры и за несколько дней до нее команда полностью в распоряжении тренера. Никто из руководства в этот период в команду не заходит.