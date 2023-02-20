«Желаем Филатову скорейшего выздоровления». Нагорных рассказал о состоянии бывшего президента «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о состоянии бывшего президента клуба Валерия Филатова.

— Какой сейчас совет директоров в «Локомотиве»?

— Достаточно компактный.

— Если можно, с фамилиями.

— Это ряд работников РЖД, фамилии точно ничего не скажут широкой общественности, эти люди занимаются экономикой клуба и другими аспектами. Валерий Николаевич Филатов тоже входит, но он сейчас восстанавливается после определенных проблем со здоровьем. Думаю, все болельщики «Локомотива», как и я, желают ему скорейшего выздоровления. Совет директоров в последнее время собирается часто, потому что много вопросов и проблем. В настоящий момент совет директоров — это более оперативный орган.

Филатов был президентом «Локомотива» с 1992 по 2006 год.