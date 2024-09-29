Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:30

Нагорных — о Баринове: «Каких-то серьезных предложений не получали»

Д. Барулев , М. Антонов , А. Бухаев
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова.

— История Баринова и «Алавеса». Каков был шанс того, что Дмитрий мог уйти?

— Есть игроки, которые ассоциируются с клубом. Баринов — столп «Локомотива», который передает опыт. В России он выиграл все возможные трофеи, играл в Лиге чемпионов. Дима — капитан и крайне важный игрок команды.

— Не было даже шанса, что он уйдет?

— Агенты дают много различной информации в СМИ, это их работа — подогревать интерес вокруг своего клиента. Но сам Дмитрий ни с какими инициативами не выступал, каких-то серьезных предложений мы не получали.

27-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». Контракт полузащитника рассчитан до июля 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Баринова в 8 миллионов евро.

Алексей Батраков. «Зенит» придет за Батраковым? В какие-то годы у нас воронки приезжали за кем-то по утрам". Интервью Нагорных

Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Невролог рассказала о причинах постоянной сонливости
Спрос на квартиры в новостройках России снизился на 20%
ВАДА хочет добиться дисквалификации Синнера из-за допинга
Решение по заявке Загитовой на грант на ледовое шоу примут в декабре
WP узнала о рекомендации США Израилю не проводить операцию в Ливане
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
Сегодня
Вчера
Неделя