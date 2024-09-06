Нагорных рассказал о задачах «Локомотива» на нынешний сезон

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о задачах команды на нынешний сезон.

«Команде поставили задачу совместно с тренерским штабом и руководством клуба — качественно играть в каждом матче. Бороться, настраиваться на каждый матч, с тем чтобы «Локомотив» был в топе российских клубов», — цитирует Нагорных ТАСС.

После 7 туров РПЛ «Локомотив» находится на 3-м месте в таблице, набрав 15 очков. В следующем матче железнодорожники сыграют в гостях с «Оренбургом» 14 сентября.