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Сегодня, 14:11

Нагорных рассказал о задачах «Локомотива» на нынешний сезон

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о задачах команды на нынешний сезон.

«Команде поставили задачу совместно с тренерским штабом и руководством клуба — качественно играть в каждом матче. Бороться, настраиваться на каждый матч, с тем чтобы «Локомотив» был в топе российских клубов», — цитирует Нагорных ТАСС.

После 7 туров РПЛ «Локомотив» находится на 3-м месте в таблице, набрав 15 очков. В следующем матче железнодорожники сыграют в гостях с «Оренбургом» 14 сентября.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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