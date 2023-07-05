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Сегодня, 11:33

Нагорных рассказал, возможен ли разрыв контракта Дзюбы с «Локо» из-за съемок в шоу

Микеле Антонов
Корреспондент
Футболист Артем Дзюба
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал корреспонденту «СЭ» съемки нападающего Артема Дзюбы в юмористических шоу.

— Возможен ли разрыв контракта Дзюбы из-за его участия в различных шоу?

— Это не имеет под собой никакого основания. Работаем, готовимся к сезону.

— В «Локомотиве» смотрят «Большое шоу», которое недавно выходило?

— Мы не смотрим этого.

— Понятно, что это не сказывается на спортивных достижениях, но репутационно...

— Сегодня очень много контента в интернете. Букмекерские конторы делают очень много контента, чтобы привлекать внимание к себе, а потом часть денег тоже перенаправляют на развитие спорта. Каждый может выбирать то, что ему нравится смотреть. Наверное, есть и у этих шоу своя аудитория. Я это не смотрю.

Дзюба вместе с бывшим тренером «Рубина» и сборной России Леонидом Слуцким снялись в третьем сезоне проекта комика Азамата Мусагалиева «Большое шоу».

Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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