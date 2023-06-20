Нагорных: «Речи о сносе стадиона нет. Черкизово — наш дом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном проекте переустройства «РЖД Арены» и переезда команды на другой стадион.

«Это не актуально. Мы находимся в Черкизово, это наш дом. Со временем мы будем что-то улучшать на стадионе, проводить модернизацию, чтобы было удобно болельщикам. Знаем, что нужно сделать. Речи о сносе стадиона нет. «Локомотив» будет там, где исторически и находился», — сказал Нагорных «СЭ» в рамках ПМЭФ, который в субботу завершился в Санкт-Петербурге.

Первый стадион клуба назывался «Локомотив» и был построен в 1966 году. В 2000-м, после проверки УЕФА, началось строительство новой арены, так как старая не соответствовала международным нормам. Проект был сдан в 2002 году.

Стадион «Локомотив» переименовали в «РЖД Арену» в августе 2017 года. На данный момент вместимость составляет 27 320 зрителей.