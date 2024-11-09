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Сегодня, 21:30

Нагорных — о победе «Локомотива»: «Есть характер! Вся команда — единый коллектив»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Факелом» в матче 15-го тура чемпионата России (2:1).

«Характер у команды есть. И мы сегодня, в очередной раз увидели, что команда борется до конца, а вся команды — единый коллектив», — сказал Нагорных «СЭ».

«Локомотив» набрал 34 очка и вышел на промежуточное второе место в турнирной таблице РПЛ. Московская команда продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до пяти матчей. «Факел» с 12 баллами идет на 14-й позиции.

ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных

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