Нагорных — о победе «Локомотива»: «Есть характер! Вся команда — единый коллектив»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Факелом» в матче 15-го тура чемпионата России (2:1).

«Характер у команды есть. И мы сегодня, в очередной раз увидели, что команда борется до конца, а вся команды — единый коллектив», — сказал Нагорных «СЭ».

«Локомотив» набрал 34 очка и вышел на промежуточное второе место в турнирной таблице РПЛ. Московская команда продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до пяти матчей. «Факел» с 12 баллами идет на 14-й позиции.