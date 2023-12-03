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Сегодня, 12:50

Нагорных считает, что роль Дзюбы в «Локомотиве» велика

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о нападающем московского клуба Артеме Дзюбе.

«Много ли от Дзюбы зависит в матче с «Зенитом» ? Артем Дзюба является лидером команды Опытный человек, настоящий спортсмен, заряжен на борьбу. Конечно, в сочетании с нашими другими молодыми амбициозными игроками мы создаем очень мощный коллектив. И роль Артем в нем велика», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Также председатель совета директоров «Локомотива» пригласил болельщиков на матч 17-го тура РПЛ, который пройдет 3 декабря в Москве на «РЖД-Арене» и начнется в 16.30 (Мск).

«Хотели бы, несмотря на прогноз погоды и снегопад, который прогнозируют в воскресенье в столице, пригласить всех болельщиков прийти в 16.30 на «РЖД-Арену» и поболеть, посмотреть хороший футбол, поддержать команду. Для всех наших гостей приготовили бесплатный горячий чай, специальные подкладки на сиденья, будет хороша я развлекательная программа перед ждем всех», — добавил Нагорных.

35-летний Дзюба провел за «Локомотив» 14 матчей в РПЛ-2023/24, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. Железнодорожники занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 16 матчах.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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