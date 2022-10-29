29 октября, 22:40
Председателя совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал судейство в матче с ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ.
— Что можете сказать по судейству? Сегодня была такая высокая планка.
— По-моему, судейство сегодня отработало правильно.
— Были уже переговоры с Юрием Павловичем Семиным?
— Будет информация, мы дадим.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования