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Сегодня, 18:41

Нагорных сообщил, что совет директоров «Локомотива» перенесен

Алина Савинова
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Совет директоров «Локомотива», который должен был пройти сегодня, 22 марта, перенесен.

«Да, совета директоров клуба на этой неделе не будет, он перенесен», — приводит «РБ Спорт» слова главы совета московского клуба Юрия Нагорных.

После матча 20-го тура РПЛ с «Краснодаром» Нагорных анонсировал заседание, на котором планировалось рассмотреть ситуация с возможным нарушением регламента FONBET Кубка России в матче «Акрон» — «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). В составе железнодорожников на поле вышел полузащитник Дмитрий Баринов, который должен был пропускать игру из-за дисквалификации.

Также источник отмечает, что в «Локомотиве» возможна смена генерального директора, так как именно на Владимира Леонченко может быть возложена ответственность за ошибку с выходом на поле дисквалифицированного Баринова. В числе возможных кандидатов на должность генерального директора московского клуба называются исполнительный директор «Локомотива» Евгений Кречетов и Андрей Лексаков (Руководитель департамента — спортивный директор (департамент сборных команд РФС).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sovet-direktorov-lokomotiva-perenesen-v-klube-mozhet-poyavit-sya-novy-j-gendirektor-veroyatny-e-kandidaty-leksakov-i-krechetov/
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Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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