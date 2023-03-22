Нагорных сообщил, что совет директоров «Локомотива» перенесен

Совет директоров «Локомотива», который должен был пройти сегодня, 22 марта, перенесен.

«Да, совета директоров клуба на этой неделе не будет, он перенесен», — приводит «РБ Спорт» слова главы совета московского клуба Юрия Нагорных.

После матча 20-го тура РПЛ с «Краснодаром» Нагорных анонсировал заседание, на котором планировалось рассмотреть ситуация с возможным нарушением регламента FONBET Кубка России в матче «Акрон» — «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). В составе железнодорожников на поле вышел полузащитник Дмитрий Баринов, который должен был пропускать игру из-за дисквалификации.

Также источник отмечает, что в «Локомотиве» возможна смена генерального директора, так как именно на Владимира Леонченко может быть возложена ответственность за ошибку с выходом на поле дисквалифицированного Баринова. В числе возможных кандидатов на должность генерального директора московского клуба называются исполнительный директор «Локомотива» Евгений Кречетов и Андрей Лексаков (Руководитель департамента — спортивный директор (департамент сборных команд РФС).