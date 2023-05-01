Нагорных связал результативность Дзюбы с креативностью и талантом футболиста

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объяснил, почему нападающий железнодорожников Артем Дзюба много забивает.

«Артем на сегодняшний день — один из самых креативных, талантливых игроков, которые очень хотят играть в футбол, — сказал Нагорных. — Вот его пример, думаю, для многих молодых российских игроков должен быть заразительным. Хочешь играть в футбол — играй. То, что сегодня показывает Артем. В связи с этим и результативность», — приводит ТАСС слова Нагорных.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года и забил 8 голов в 10 матчах за железнодорожников.