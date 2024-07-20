Нагорных: «Понимаем, что у нас есть отличные исполнители. Команда будет добавлять»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» поделился мнением о победе железнодорожников над «Акроном» (3:2) в 1-м туре РПЛ.

«Хорошая игра. Будем дальше добавлять. Дебют Воробьева — прекрасный. Очень важно, что забил Сергей Пиняев, Алексей Батраков. Мы понимаем, над чем работать. Но и в то же время осознаем: у нас есть отличные исполнители. Так что команда будет точно прибавлять», — сказал Нагорных «СЭ».

Во 2-м туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с московским «Динамо», коллектив Заурбека Тедеева встретится на выезде с «Факелом». Оба матча состоятся 27 июля.