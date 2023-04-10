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Сегодня, 13:30

Нагорных — о продлении контрактов Баринова и Миранчука: «Нет дедлайна, с агентами у нас взаимопонимание»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ» о продлении контрактов с капитаном Дмитрием Бариновым и полузащитниками Антоном Миранчуком и Ринатом Жемалетдиновым.

- У нас нет какой-то черты, дедлайна. Мы высказались ясно и понятно — заинтересованы в ребятах. С агентами игроков у нас взаимопонимание, идет совместная работа. Каких-то обязательных дат здесь не существует.

Баринов, Миранчук и Жемалетдинов — воспитанники «Локомотива». Контракты всех троих футболистов с клубом действуют до конца июня 2024 года.

Алексей Миранчук
Дмитрий Баринов
Рифат Жемалетдинов
ФК Локомотив (Москва)
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