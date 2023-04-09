Нагорных: «Надеюсь, Баринов, Жемалетдинов и Миранчук останутся в «Локомотиве»

9 апреля, 23:30
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о продлении контрактов с ключевыми игроками команды.
— Будете продлевать контракт с Ваней Игнатьевым?
— Время покажет.
— А что по Баринову, Жемалетдинову и Миранчуку?
— Идет работа с агентами. У спортивного блока клуба хороший контакт с ними. Надеюсь, мы придем к решению, которое устроит нас обоих. Надеюсь, они останутся в «Локомотиве».
— У вас есть Дзюбой джентльменское соглашение?
— Он сам в интервью сказал об этом.
— То есть вы зимой договорись, что разговоры о продлении будут летом?
— Все так.
— Со Смольниковым такое же соглашение действует?
— Да.
«Локомотив» находится на 11-й строчке турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 22 тура.