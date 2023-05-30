Нагорных — о возрождении «Казанки»: «Думаю, к этой задаче мы приступим в следующем году»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о вероятности возрождения «Казанки».

«Думаю, что к этой задаче мы приступим в следующем году, — сказал Нагорных в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Сейчас могут уехать ведущие иностранные игроки из наших клубов. Уникальная ситуация складывается, когда молодые российские футболисты могут путь от молодежной команды до основного состава проделывать намного быстрее. Через 2-3 года этот период закончится. Есть уникальная возможность у молодых ребят максимально себя проявлять, потому что сложились такие условия. Уже, наверное, в следующем году мы будем решать вопрос по созданию второй команды, где на единых методических принципах сможем обеспечивать рост мастерства молодых футболистов и доводить их до уровня конкуренции, чтобы они могли в основной состав вливаться безболезненно».

Фарм-клуб «Локомотива» — «Локомотив-Казанка» — был расформирован в 2022 году. «Казанка» выступала во второй лиге.